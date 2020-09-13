Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Вы же учитель!»: Британка оконфузилась на шоу «Кто хочет стать миллионером» 

Майк Габриелян 21 час назад
Учительница оконфузилась на шоу «Кто хочет стать миллионером»
Фото: lincolnshirelive.co.uk
Бывшей школьной учительнице физики пришлось краснеть из-за неверного ответа на передаче «Кто хочет стать миллионером?» Ей достался простейший вопрос, ответ на который знают все российские школьники.
Британка Пэт Лукас ранее работала в школе недалеко от Линкольна, а 9 сентября отправилась на известное интеллектуальное шоу-викторину, передаёт издание LincolnshireLive.
Казалось, все шло по плану. Женщина без проблем добралась до испытания ценой в 1000 фунтов стерлингов. Затем ей достался следующий вопрос:

«Череп и скрещенные кости на желтом фоне. О каком веществе предупреждает этот символ?»

Было предложено четыре варианта: «А. Токсичном. B. Коррозийном. C. Опасном для окружающей среды. D. Огнеопасном».
Учительница заколебалась и попросила подсказку 50 на 50. Осталось два варианта «Токсичном» и «Опасном для окружающей среды».
Пэт выбрала второй ответ и проиграла, потеряв тысячу долларов.
Ведущий не удержался и поддел педагога: «Вы же учитель.. Должны были знать правильный ответ».
Пэт Лукас покраснела, но в итоге достойно смирилась с поражением, сказав, что проигрыш «неважен» и она «мало что потеряла». Она заявила, что ей понравилось участвовать в шоу, и добавила, что поездка из Линкольна на ТВ-передачу того стоила.
Ранее «Рамблер» сообщал, что умер ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Комментарии 97
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О чём будут договариваться Путин и Лукашенко на встрече
О чём будут договариваться Путин и Лукашенко на встрече
Дегтярев высказался о выборах в протестном Хабаровском крае
Дегтярев высказался о выборах в протестном Хабаровском крае
Отсидевший актер дал совет Ефремову
Отсидевший актер дал совет Ефремову
В регионе РФ прорвало дамбу: вода течет в поселок
В регионе РФ прорвало дамбу: вода течет в поселок
Видео
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Появилось видео огненного торнадо в США
03:10
Появилось видео огненного торнадо в США
Происшествия
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику
00:09
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику
В мире
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
В центре Минска начались жесткие задержания
00:14
В центре Минска начались жесткие задержания
В мире
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Как из могилы: вновь зазвучал голос принцессы Дианы
01:52
Как из могилы: вновь зазвучал голос принцессы Дианы
Шоу-бизнес
«В чем кайф?»: в соцсети унизили отдыхающих в России
00:34
«В чем кайф?»: в соцсети унизили отдыхающих в России
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение