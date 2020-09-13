Учительница оконфузилась на шоу «Кто хочет стать миллионером»

Все новости на карте

Бывшей школьной учительнице физики пришлось краснеть из-за неверного ответа на передаче «Кто хочет стать миллионером?» Ей достался простейший вопрос, ответ на который знают все российские школьники.

Британка Пэт Лукас ранее работала в школе недалеко от Линкольна, а 9 сентября отправилась на известное интеллектуальное шоу-викторину, передаёт издание LincolnshireLive.

Казалось, все шло по плану. Женщина без проблем добралась до испытания ценой в 1000 фунтов стерлингов. Затем ей достался следующий вопрос:

«Череп и скрещенные кости на желтом фоне. О каком веществе предупреждает этот символ?»

Было предложено четыре варианта: «А. Токсичном. B. Коррозийном. C. Опасном для окружающей среды. D. Огнеопасном».

Учительница заколебалась и попросила подсказку 50 на 50. Осталось два варианта «Токсичном» и «Опасном для окружающей среды».

Пэт выбрала второй ответ и проиграла, потеряв тысячу долларов.

Ведущий не удержался и поддел педагога: «Вы же учитель.. Должны были знать правильный ответ».

Пэт Лукас покраснела, но в итоге достойно смирилась с поражением, сказав, что проигрыш «неважен» и она «мало что потеряла». Она заявила, что ей понравилось участвовать в шоу, и добавила, что поездка из Линкольна на ТВ-передачу того стоила.