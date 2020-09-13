В Индии успешно испытали гиперзвуковую ракету 

В местном Минобороны уточнили, что крылатая ракета была запущена с помощью твердотопливного ускорителя.

Индии организация оборонных исследований и разработок (DRDO) успешно провела испытания гиперзвуковой ракеты.

Согласно сообщению Министерства обороны страны, испытания состоялись на полигоне на острове Уилера в штате Одиша.

Уточняется, что на сегодняшний день несколько стран в мире занимаются разработкой гиперзвуковых ракет. К примеру, такие испытания и разработки ведут Россия, США, Франция, Австралия, Китай.

Так, ранее в Пентагоне сообщили об испытаниях прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты. В военном ведомстве отметили, что в течение года готово приступить к проведению первого испытания в условиях свободного полета.

В Индии во время испытания крылатая ракета была запущена с помощью твердотопливного ускорителя. С его помощью демонстратор поднялся на высоту 30 тысяч метров. Затем аппарат отделился от носителя и включил прямоточный воздушно-реактивный двигатель.