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Турция осудила меморандум США и Кипра 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Турция осудила меморандум США и Кипра
Фото: Reuters © Petros Karadjias
Турция выступила с осуждением меморандума между США и Кипром о создании тренировочного центра на острове.

«Подписанный США и Кипром меморандум не будет служить миру и стабильности в Восточном Средиземноморье, а также навредит решению кипрского вопроса», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД Турции Хами Аксоя.

По его словам, недавние шаги США усиливают напряжённость в Восточном Средиземноморье.
Он отметил, что Помпео в ходе визита на Кипр не стал встречаться с представителями турецкой общины острова.
Ранее США и Республика Кипр подписали меморандум о взаимопонимании для продолжения сотрудничества в сфере обороны.
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В мире , МИД Турции , РИА Новости , Кипр , США , Турция
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