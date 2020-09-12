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Помпео осудил казнь иранского борца, обвиненного в убийстве охранника 

ТАСС и ещё 1 53 минуты назад
Помпео осудил казнь иранского борца
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу осудил казнь в Иране участвовавшего в протестных акциях в 2018 году 27-летнего борца Навида Афкари, обвиненного также в убийстве охранника в городе Шираз.

"Казнь иранским режимом Навида Афкари ужасна и жестока, мы решительно это осуждаем, — отмечается в сообщении Помпео в Twitter. — Это вопиющее посягательство на человеческое достоинство. Иранцев не заставить молчать".

По словам госсекретаря, жизнь и смерть Афкари "не будут забыты".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал власти в Тегеране не приводить в исполнение приговор Афкари. По его словам, весь проступок борца "заключался [в участии] в антиправительственной уличной демонстрации".
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В мире , Ближний Восток , США , Майкл Помпео , Дональд Трамп , Иран , Шираз
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