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В Израиле могут снова ввести карантин 

Инфо 24 и ещё 2 57 минут назад
В Израиле могут снова ввести карантин
Фото: Инфо 24
За последние сутки в Израиле зарегистрировано около 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В стране идет подготовка к введению карантина.
Согласно данным минздрава Израиля, с момента начала распространения коронавируса, заболевание было диагностировано у 152 525 человек, проживающих в стране. Количество летальных исходов составило 1101 случай.
Комиссия по коронавирусу, созданная правительством, предложила повторно ввести полный карантин на период еврейских праздников, которые начнутся с 18 сентября. Финальное решение власти примут в воскресенье.
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В мире , Ближний Восток , Израиль
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