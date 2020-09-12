В Израиле могут снова ввести карантин 

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За последние сутки в Израиле зарегистрировано около 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В стране идет подготовка к введению карантина.

Согласно данным минздрава Израиля, с момента начала распространения коронавируса, заболевание было диагностировано у 152 525 человек, проживающих в стране. Количество летальных исходов составило 1101 случай.

Комиссия по коронавирусу, созданная правительством, предложила повторно ввести полный карантин на период еврейских праздников, которые начнутся с 18 сентября. Финальное решение власти примут в воскресенье.