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Женщины в Минске гоняли силовика веником 

News.ru 27 минут назад
Участницы акции протеста в Минске накинулись с веником на сотрудника правоохранительных органов в штатском.
Видеозапись инцидент размещена в Telegram-канале «Чай з малинавым варэннем». На кадрах женщина бьёт силовика веником, а он пытается убегать. Рядом идут другие протестующие, которые поддерживают активистку возгласами.
Накануне в Минске силовики также задерживали женщин. Всего были задержаны 32 участника протестных акций. Из них 18 помещены под стражу до судебного рассмотрения дел об административных правонарушениях.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.
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Комментарии 14
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , МВД , Минск
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