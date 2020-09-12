Участницы акции протеста в Минске накинулись с веником на сотрудника правоохранительных органов в штатском.

Видеозапись инцидент размещена в Telegram-канале «Чай з малинавым варэннем». На кадрах женщина бьёт силовика веником, а он пытается убегать. Рядом идут другие протестующие, которые поддерживают активистку возгласами.

Накануне в Минске силовики также задерживали женщин. Всего были задержаны 32 участника протестных акций. Из них 18 помещены под стражу до судебного рассмотрения дел об административных правонарушениях.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко . Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская