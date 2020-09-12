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Украинского «агента ФСБ» задержали при подготовке крупной диверсии 

Lenta.ru 22 минуты назад
«Готовил крупную диверсию»: «агент ФСБ» задержан СБУ
Фото: ТАСС
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали уроженца Одесской области при подготовке крупной диверсии. Как утверждается на сайте ведомства, мужчина занимался этим по поручению российских спецслужб.
В сообщении говорится, что мужчина сам связался с ФСБ России и предложил свои услуги в мае 2020 года. Сначала он передавал сведения о военном объекте в Одесской области, а позже «предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных», задействованных в боевых действиях в Донбассе. Однако из сообщения неясно, были ли они совершены.
В сентябре украинский «агент ФСБ» получил задание устроить диверсию на одном из объектов «Ровнооблводоканал». Его задержали в момент закладки взрывчатки. В СБУ подчеркнули, что в противном случае без воды могли остаться половина бытовых и промышленных потребителей города Ровно и других районов области.
В июле СБУ также сообщала о задержании мужчины, который якобы был агентом ФСБ. Он собирался взорвать цистерны с аммиаком на территории ОАО «Северодонецкое объединение Азот» на подконтрольной Украине части Луганской области, что вызвало бы экологическую катастрофу.
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В мире , Украина , ФСБ , СБУ
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