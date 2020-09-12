Американцы причастны к блокировкам сайтов в Белоруссии

В редакцию Bloomberg попала запись конференции, проведенной для сотрудников американской компании Sandvine Inc, где руководство признало, что их оборудование может использоваться для блокировок и цензуры.

Ранее Bloomberg сообщил, что проблемы с интернетом в Белоруссии , которые начались в день президентских выборов 9 августа были созданы искусственно с помощью оборудования, произведенного Sandvine. По данным агентства, данное оборудование дало возможность заносить в черный список до 150 миллионов URL-адресов веб-сайтов. В компании заверили, что стремятся поддерживать "высочайший уровень этики и честности в своей деятельности на рынке". Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключают "из-за границы", а не по инициативе властей.

Однако исследовательская группа из Канады Citizen Lab установила, что устройства Sandvine были задействованы против пользователей в Турции, Сирии и Египте. Кроме того, известно использование такого оборудования для блокировки и цензуры популярных соцсетей в Китае, России, Иране и других странах.

Технический директор Sandvine Александр Хаванг признал во время конференции, что Минск может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров, но добавил, что в Sandvine пришли к выводу: интернет и доступ к определенным материалам на веб-сайтах "не являются частью прав человека".