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Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии 

Газета.Ru 25 минут назад
Американцы причастны к блокировкам сайтов в Белоруссии
Фото: ТАСС
В редакцию Bloomberg попала запись конференции, проведенной для сотрудников американской компании Sandvine Inc, где руководство признало, что их оборудование может использоваться для блокировок и цензуры.
Ранее Bloomberg сообщил, что проблемы с интернетом в Белоруссии, которые начались в день президентских выборов 9 августа были созданы искусственно с помощью оборудования, произведенного Sandvine. По данным агентства, данное оборудование дало возможность заносить в черный список до 150 миллионов URL-адресов веб-сайтов. В компании заверили, что стремятся поддерживать "высочайший уровень этики и честности в своей деятельности на рынке". Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключают "из-за границы", а не по инициативе властей.
Однако исследовательская группа из Канады Citizen Lab установила, что устройства Sandvine были задействованы против пользователей в Турции, Сирии и Египте. Кроме того, известно использование такого оборудования для блокировки и цензуры популярных соцсетей в Китае, России, Иране и других странах.
Технический директор Sandvine Александр Хаванг признал во время конференции, что Минск может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров, но добавил, что в Sandvine пришли к выводу: интернет и доступ к определенным материалам на веб-сайтах "не являются частью прав человека".

"Мы не хотим играть в "мировую" полицию, — сказал он. — Мы считаем, что каждой суверенной стране должно быть позволено устанавливать свою собственную политику в отношении того, что разрешено, а что нет, в этой самой стране".

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Комментарии 5
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Bloomberg
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