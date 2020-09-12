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Умер известный британский дизайнер Теренс Конран 

Мир24 и ещё 3 57 минут назад
Умер известный британский дизайнер Теренс Конран
Фото: ТАСС / Stephen Chung/Zuma
Британский дизайнер, основатель международной сети магазинов The Conran Shop и лондонского Музея дизайна сэр Теренс Конран умер на 89-м году жизни, сообщает ТАСС.
Мебель и предметы интерьера по эскизам Конрана стали популярными в Великобритании в конце 50-х годов. В это же время он основал сеть магазинов товаров для семьи и дома. Считается, что именно Конран ввел в английский язык слово lifestyle. Кроме того, в 60-е годы дизайнер сделал популярными в Британии европейские стеганые и пуховые одеяла. В 1989 году Конран основал в Лондоне Музей дизайна.
За заслуги перед своей страной Конран был посвящен в рыцари и награжден британским орденом Кавалеров чести.
Ранее стало известно, что на Ямайке скончался ямайский певец и музыкант Тутс Хибберт.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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