Умер известный британский дизайнер Теренс Конран 

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Британский дизайнер, основатель международной сети магазинов The Conran Shop и лондонского Музея дизайна сэр Теренс Конран умер на 89-м году жизни, сообщает ТАСС.

Мебель и предметы интерьера по эскизам Конрана стали популярными в Великобритании в конце 50-х годов. В это же время он основал сеть магазинов товаров для семьи и дома. Считается, что именно Конран ввел в английский язык слово lifestyle. Кроме того, в 60-е годы дизайнер сделал популярными в Британии европейские стеганые и пуховые одеяла. В 1989 году Конран основал в Лондоне Музей дизайна.

За заслуги перед своей страной Конран был посвящен в рыцари и награжден британским орденом Кавалеров чести.

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