Умер Тутс Хибберт

Ямайский певец и музыкант Тутс Хибберт, лидер группы Toots & the Maytals, стоявший у истоков музыкального стиля регги, скончался на Ямайке в возрасте 77 лет, сообщает издание Variety.

"С болью в сердце мы сообщаем, что Фредерик Натаниэль "Тутс" Хибберт мирно ушел из жизни сегодня вечером в окружении своей семьи в Университетской больнице в Кингстоне, Ямайка", — говорится в заявлении семьи музыканта от 11 сентября.

Причина смерти не разглашается, однако издание сообщает, что 2 сентября музыкант сдавал тест на коронавирус. Результаты анализа Хибберта на COVID-19 неизвестны.

Тутс Хибберт основал группу Toots & the Maytals в начале 1960-х годов, которая стала одним из флагманов музыкального стиля регги. Песня коллектива под названием Do the Reggae, вышедшая в 1968 году, предположительно, дала имя новому на тот момент стилю. В 2005 году группа Toots & the Maytals была удостоена премии Грэмми в номинации "Лучший регги-альбом" за пластинку True Love. Известный музыкальный журнал Rolling Stone включил Хибберта в "список 100 величайших певцов всех времен". В 2012 году музыкант был награжден на Ямайке Орденом за выдающиеся заслуги в развитии ямайской музыки.