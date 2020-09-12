«Он (Макрон — RT) говорит, что у Франции проблемы не с турецкой нацией, а с Эрдоганом. Господин Макрон, у тебя будет гораздо больше проблем со мной лично. Не связывайся с турецким народом, и не связывайся с Турцией. История Африки — это история Франции, это вы убили миллионы людей в Африке», — заявил Эрдоган.