Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Эрдоган призвал Макрона «не связываться» с Турцией 

RT на русском и ещё 1 6 минут назад
«Это вы убили миллионы людей»
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с призывом «не связываться» с Анкарой, пытаясь разрешить проблемы в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает ТАСС.

«Он (Макрон — RT) говорит, что у Франции проблемы не с турецкой нацией, а с Эрдоганом. Господин Макрон, у тебя будет гораздо больше проблем со мной лично. Не связывайся с турецким народом, и не связывайся с Турцией. История Африки — это история Франции, это вы убили миллионы людей в Африке», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Париж «не имеет права преподавать урок человечности» Анкаре и об этом он заявил Макрону лично.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поиск пути и средств к проведению конструктивной политики в Средиземноморье находится в в сфере ответственности Франции.
RT на русском: последние новости
В США выявили более 47 тысяч случаев коронавируса за сутки В США выявили более 47 тысяч случаев коронавируса за сутки Умер один из основателей регги Тутс Хибберт Умер один из основателей регги Тутс Хибберт В Минске ОМОН провёл задержания на «женском марше» В Минске ОМОН провёл задержания на «женском марше»
В мире , Реджеп Эрдоган , Эммануэль Макрон , Анкара , Турция , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО открывает белорусский фронт
НАТО открывает белорусский фронт
Пожар в Подмосковье: «пострадали» Эрнст и Бондарчук
Пожар в Подмосковье: «пострадали» Эрнст и Бондарчук
Видео с Тихановской взбесило народ
Видео с Тихановской взбесило народ
Раскрыта смертельная опасность антисептиков для рук
Раскрыта смертельная опасность антисептиков для рук
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
00:44
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
Общество
Раскрыто местонахождение Колесниковой
02:01
Раскрыто местонахождение Колесниковой
В мире
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
00:50
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
Происшествия
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
00:22
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
Шоу-бизнес
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
01:13
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
Общество
Война за наследство Марьянова не утихает
03:27
Война за наследство Марьянова не утихает
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение