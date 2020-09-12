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Стачком «Беларуськалия» заявил о бессрочной забастовке 

Вечерняя Москва 1 час назад
Стачком «Беларуськалия» заявил о бессрочной забастовке
Фото: flickr.com/neontapir
Стачечный комитет одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений — белорусского предприятия «Беларуськалий» — заявил о бессрочной забастовке по политическим мотивам. Это произошло после того, как суд признал начатую 17 августа стачку незаконной. Об этом сообщили в стачкоме в субботу, 12 сентября.
Накануне Минский областной суд принял решение признать незаконной забастовку, которая был объявлена на предприятии 17 августа.

— Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем: международный пакт ООН «Об экономических, социальных и культурных правах»…ратифицирован Республикой Беларусь, — пояснили в стачкоме.

Уточняется, что стачком также ссылается на статью 8 Трудового кодекса республики, передает РИА Новости.
Ранее часть работников «Беларуськалия» созадала стачечный комитет в знак несогласия с итогами президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.
16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.
Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.
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Комментарии 4
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , ООН , Центризбирком России , РИА Новости
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