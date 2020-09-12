Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

ВВС США назвали место будущей войны 

Lenta.ru 35 минут назад
ВВС США назвали место будущей войны
Фото: РИА Новости
Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльз Браун-младший назвал вероятное место будущей крупной войны, которая пройдет с участием данной страны. О соответствующей публикации первого чернокожего начальника штаба в истории ВВС Соединенных Штатов напоминает Defence News.
По мнению Брауна, война будущего, проходящая с участием США, не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий. «Война будущего не останется далеко от наших берегов», — предположил он.
Между НАТО и Россией: Третья мировая может начаться в Белоруссии?
Военный уверен, что соответствующий конфликт с участием Соединенных Штатов по боевым потерям и экзистенциальным рискам для нации будет напоминать то, что происходило со страной во время Второй мировой войны.
В публикации, посвященной Брауну-младшему, издание отмечает, что новому начальнику штаба придется столкнуться с противодействием конгрессменов, выступающих против закрытия военных баз с устаревшими самолетами в своих округах. Также Defence News отмечает, что основные модернизационные расходы в период руководства Брауна-младшего придутся на военно-промышленную компанию Northrop Grumman, которая отвечает за создание новых тяжелых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider и новых межконтинентальных ракет Ground Based Strategic Deterrent.
В сентябре журналист американского издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы.
Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
Последние новости
В США увидели угрозу в союзе России и Китая В США увидели угрозу в союзе России и Китая США сообщили о потере двух МиГ-29 ЧВК Вагнера в Ливии США сообщили о потере двух МиГ-29 ЧВК Вагнера в Ливии Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой
Комментарии 17
В мире , Армия , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Переданный Россией Украине Балух впал в кому
Переданный Россией Украине Балух впал в кому
В магазинах хотят вести двойные ценники
В магазинах хотят вести двойные ценники
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
00:44
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
Общество
Раскрыто местонахождение Колесниковой
02:01
Раскрыто местонахождение Колесниковой
В мире
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
00:50
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
Происшествия
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
00:22
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
Шоу-бизнес
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
01:13
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
Общество
Война за наследство Марьянова не утихает
03:27
Война за наследство Марьянова не утихает
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение