«Мы превратились в нацию гастарбайтеров»

Украинцы в погоне за «европейской мечтой» превратились в нацию гастарбайтеров, а «европейские партнеры», и родная власть относятся к ним соответствующе, отмечает эксперт. Все потому, что с дешевой рабсилой церемониться не принято. Так куда же им теперь следовать?

Жил да был простой украинский хлопец и звали его Юркой. Получил он биометрический загранпаспорт и решил попытать счастья на европейской чужбине.

Аж два президента, запертые в телевизоре, с утра до ночи рассказывали ему про волшебный безвиз, открывающий путь в благополучную Европу. А там, знаете ли, опера с утра до ночи и кофе можно филижанками хлебать.

Кофе Юре не хотелось и к опере он теплых чувств не питал. А вот низкооплачиваемая работа без регистрации и СМС — совсем другое дело. На Родине ведь и такой днем с огнем не сыщешь. Пораскинул Юра мозгами и устремился.

Тут надо бы отметить, что Юра был хлопцем простым, но дюже опытным. Знал, что президенты — люди уважаемые и честные, но могут и сбрехать. Вот и обратился к опытным специалистам по (хм!) миграционным процессам.

Те оказались матерыми ветеранами движения, а потому сразу предупредили салагу, что паспорт с безвизом он может засунуть в самые недра портмоне. Нужны, мол, куда более веские основания, подтверждающие цель легального пребывания на чужбинушке.

Миграционных дел мастера принялись готовить молодого человека к переброске в европейский тыл. Так Юрец заимел отрицательный результат теста на COVID, пройденного им в городе с труднопроизносимым названием, а также страховку, ваучер на заселение в отель и конечно же трудовой договор с уважаемой датской компанией.

Так начался штурм европейских рубежей. Но атака почти сразу же захлебнулась. Выяснилось, что смену пограничников на одном из пунктов пропуска внезапно сменили куда менее лояльной. Злые языки поговаривают, что какой-то умник забросил в сеть видео, на котором неприступные европейские пограничники становятся чуть более преступными. И бывает же такое!

Слегка приуныв, будущие европейские работяги и сопровождавшие их миграционные эксперты двинули на север, как это у слонов принято. Решили искать нехитрое эмигрантское счастье вдоль нашей государственной границы. Так и влились в многокилометровую и весьма атмосфЭрную очередь, состоявшую из таких же горемык.

Разрулить ситуацию надеялись по той же схеме чудесного превращения наших и «ихних» погранцов в благосклонных и конструктивных. А спустя двадцать часов подозрительно медленного продвижения очереди, эксперты по миграционным процессам учуяли «зраду».

А вот Юрку чутье подвело. Процент завернутых «бусиков» к тому времени приближался к ста и наш герой, слегка прибухнув, мирно сопел в автобусе. Так прошли сутки.

Момент истины — венгерская граница. Все случилось молниеносно. Сонный Юрка даже понять ничего не успел. Хорошо поставленными голосами и на ломаном русском импортные погранцы справились у него на предмет визы.

Юрий обмяк! Сообщил, что едет трудоустраиваться по договору, а паспорт у него новенький и абсолютно безвизовый. Венгры понимающе кивнули и отдали паспорт. В самом центре страницы красовался подозрительный штампик.

«Мадьяры документ испортили!», — обреченно подумал Юра и решил поинтересоваться у ветеранов.

«Це крабік. Поїхали звідси», — понуро ответили ветераны миграционного движения.

Лишь одно успокаивало метущуюся Юркину душу: «крабика» (отказ во въезде) сделали не только ему. Тысячи украинских заробитчан в тот день сделались его товарищами по несчастью. Безвиз оказался еще и без нас.

P. S. В канун Юркиных приключений с высокопоставленным венгерским чиновником произошел досадный инцидент. В первых числах сентября тот должен был въехать на территорию Украины и поучаствовать в церемонии открытия одной из венгерских школ Закарпатья, построенной на венгерские деньги.

Въехать он должен был не как Юрка, но как официальное лицо. А наши пограничники взяли и завернули господина министра. Это же не уважаемый миграционный эксперт. Чего с ним цацкаться?

Венгрия конечно же зашумела, а наш МИД этому официально удивился. Большое дело! Какого-то там венгерского министра не пустили на открытие школы, построенной за венгерский счет. Да кто он такой? Лучше бы еще денег прислал, чем нашу святую землю топтать!

Оскорбились мадьяры и ответили ассиметрично. Подозреваю, что жители Закарпатья, услышав сей ответ, еще сильнее полюбят родное правительство. Как и тысячи украинских заробитчан, ставшие заложниками чьих-то дипломатических игрищ.

Одного я понять не могу. Стыдно это признавать, но мы превратились в нацию гастарбайтеров. И «европейские партнеры», и родная власть относятся к нам соответствующе и даже подзуживают следовать за «европейской мечтой». Но те и другие всячески этом препятствуют. Потому, что с дешевой рабсилой церемониться не принято. Так куда же нам теперь следовать?