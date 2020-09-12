Раскрыто местонахождение Колесниковой

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была переведена в изолятор временного содержания в Жодине Минской области.
Об этом сообщили в субботу в пресс-службе штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на адвоката Людмилу Казак.
"Людмила Казак сообщила, что Марию перевели в Жодино", — сообщает пресс-служба штаба. Когда состоялся перевод Колесниковой, не уточняется.
Ранее Колесникова была задержана по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора она была заключена под стражу и находилась в СИЗО в Минске.