Раскрыто местонахождение Колесниковой

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Марию Колесникову перевели из СИЗО Минска в Жодино 

ТАСС и ещё 3 35 минут назад
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была переведена в изолятор временного содержания в Жодине Минской области.
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Об этом сообщили в субботу в пресс-службе штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на адвоката Людмилу Казак.

"Людмила Казак сообщила, что Марию перевели в Жодино", — сообщает пресс-служба штаба. Когда состоялся перевод Колесниковой, не уточняется.

Ранее Колесникова была задержана по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора она была заключена под стражу и находилась в СИЗО в Минске.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Мария Колесникова , ФСИН , Жодино , Минск
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