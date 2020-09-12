Раскрыто местонахождение Колесниковой

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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была переведена в изолятор временного содержания в Жодине Минской области.

Об этом сообщили в субботу в пресс-службе штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на адвоката Людмилу Казак.

"Людмила Казак сообщила, что Марию перевели в Жодино", — сообщает пресс-служба штаба. Когда состоялся перевод Колесниковой, не уточняется.