Видео с Тихановской взбесило народ

В Сети возмутились шикарным кортежем, который власти Польша организовали для экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской . Оппозиционерка прокатилась по Варшаве , вызвав множество вопросов и непонимание в Сети. Ролик с передвижением кортежа появился на YouTube.

Процессию составили около десяти автомобилей представительского класса. Улицы охраняли полицейские и сотрудники спецслужб. Все было организовано так, будто в Варшаву приехало высшее должностное лицо.

Одни пользователи пишут , что в Европе не принято выставлять свою значимость при помощи дорогих автомобилей.

«Зачем столько бабла на иностранную бабу потратили? Ведь каждый хомячок знает, что в эуропэ политики на велосипедах передвигаются и никак иначе».

«Вот объясните, на..я "настоящей избраннице народа" весь этот цирк, а?» — пишут комментаторы.

Насторожило пользователей и то, что прием Тихановской организовали за счет польских налогоплательщиков. Варшава явно рассчитывает впоследствии получить выгоду, если к власти придет оппозиция.

«А потом белорусам страной придётся рассчитаться за то, что кухарку на таком дорогом аттракционе катали. Капитализм не подразумевает такие понятия, как "бесплатно" и "от чистого сердца"».

«Катают бесплатно, а расплачиваться придётся западными землями Беларуси», — подытожили в Сети.

Тихановская приехала в Варшаву по личному приглашению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Она посетила город Карпач, На вертолёте ее доставили на заседание, посвящённом экономическому развитию Европы после пандемии.