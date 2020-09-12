Уравнение со многими неизвестными: встреча Путина и Лукашенко

14 сентября президент России встретится со своим белорусским коллегой

В последний раз реальные переговоры двух президентов — Владимира Путина Александра Лукашенко — состоялись в прошлом феврале. Приезд Александра Григорьевича на июньский парад Победы, когда он льстиво заявил, что прибыл в «столицу родины», не в счёт. А зимой, как утверждают, прямой вопрос об углублённой интеграции вызвал истерическую реакцию белорусского лидера с восклицаниями: «Я не хочу быть последним президентом Беларуси ». К тому же он решил откровенно и грубо потроллить российского коллегу, предложив такую схему объединения: один год Путин — президент, а я — спикер парламента, на следующий всё наоборот.

«Шутку» Лукашенко в Кремле оценили в стратегическом плане. И, как утверждают многие осведомлённые источники, именно тогда буквально в последний момент подготовленную инициативу депутата-борца Александра Карелина о роспуске Госдумы отправили в архив, а слово об обнулении предоставили Валентине Терешковой . Так российско-белорусские отношения и их уровень оказали прямое влияние на внутреннюю ситуацию в России.

Вот и будущий саммит России и Белоруссии выглядит уравнением со многими неизвестными. Да, по сравнению с февралём основные расклады вроде бы изменились. Победу Лукашенко на президентских выборах из серьёзных мировых игроков признали только Россия и Китай. Но китайские товарищи, порекомендовавшие Батьке сурово обойтись с манифестантами, вряд ли намерены всерьёз спасать коллегу-автократа. Но, с другой стороны, и западники не форсируют применение к Лукашенко безжалостных санкций из опасения окончательно подтолкнуть его под Россию. Тем более что гораздо проще Москву за Белоруссию наказать, взвалив на неё всю ответственность за произошедшее.

Между тем Лукашенко летит в Россию, уже изложив собственную программу выхода из белорусского кризиса, включающую конституционный референдум и последующие президентские выборы. Иными словами, он уже представляет себя лидером, контролирующим ситуацию и видящим перспективы. Это уже не изгой с автоматом и в каске. А уж фраза Лукашенко о том, что он несколько пересидел в президентском кресле, даёт надежду на то, что он всё-таки без спешки, но уйдёт. Такой прогноз подкрепляется слухами о том, что его сын Коля уже перебрался из минского лицея в подмосковную привилегированную школу.

Естественно, зная изворотливость Батьки, все эти озвученные предложения можно просто принять за отвлекающие манёвры в надежде выиграть время, дабы потом отказаться от всех обещаний. Да, собственно, и реализация провозглашённой программы ничего определённого Москве не обещает — ей остаётся за оставшийся год форсировать создание пророссийской партии, которая могла бы побиться за большинство в парламенте.

Не исключено, что именно такая перестройка стратегии и могла бы повлечь за собой, как утверждают инсайдеры, возвращение в Кремль некогда непотопляемого Владислава Суркова , который, дескать, и возьмёт на себя выстраивание новой политики с Минском. Вот только если этот вброс — всего лишь форма давления на Дмитрия Козака , ответственного ныне за белорусскую линию в администрации президента , то Батька, как у него неоднократно бывало, найдёт, как воспользоваться такой подковёрной конкуренцией в Кремле.

Кстати, новые подходы к Белоруссии, заглядывание в постлукашенковскую эпоху должны получить «логистическую» поддержку аппарата Лукашенко, который до недавнего времени, наоборот, всячески давил всё мало-мальски пророссийское. Сможет ли Москва получить такие гарантии от Батьки? В этом, видимо, во многом и будет состоять закулисная часть переговоров. Во всяком случае, за миллиард реструктурированного долга надо хоть чем-то расплатиться.