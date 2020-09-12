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В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Два человека погибли при крушении самолета в США
Фото: CC BY-SA 3.0 / FlugKerl2 /
Одномоторный самолет Navion потерпел крушение на автомобильной парковке недалеко от аэропорта в Лос-Анджелесе, два человека погибли, сообщает телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на противопожарную службу.
Инцидент произошел днем по местному времени в пятницу (в ночь на субботу по мск). По предварительной информации, вылетевший из аэропорта Van Nuys Airport самолет направлялся в округ Санта-Барбара. После крушения самолет загорелся, два человека скончались на месте.
В расследовании происшествия участвуют представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).
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В мире , Происшествия , телеканал NBC , Лос-Анджелес , США
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