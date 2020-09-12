Два человека погибли при крушении самолета в США

Одномоторный самолет Navion потерпел крушение на автомобильной парковке недалеко от аэропорта в Лос-Анджелесе , два человека погибли, сообщает телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на противопожарную службу.

Инцидент произошел днем по местному времени в пятницу (в ночь на субботу по мск). По предварительной информации, вылетевший из аэропорта Van Nuys Airport самолет направлялся в округ Санта-Барбара. После крушения самолет загорелся, два человека скончались на месте.

В расследовании происшествия участвуют представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).