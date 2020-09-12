В Венесуэле поймали американского шпиона 

Американского шпиона, морского спецназовца, работавшего на ЦРУ Ираке , задержали в штате Фалькон на севере Венесуэлы в районе, где расположены два нефтеперерабатывающих завода. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро

Глава государства не назвал имя задержанного, однако сообщил, что при задержании у него были изъяты оружие и крупная сумма в американских долларах. По словам Мадуро, подробности задержания, фото— и видеоматериалы опубликуют позднее, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что в данное время в тюрьмах Венесуэлы находятся двое бывших «зелёных беретов» армии Соединённых Штатов, которых арестовали в мае и приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинениям в попытке свержения власти в этой стране.

Ранее спецслужбы Ирана объявили о раскрытии 17 шпионов, работавших на Центральное разведывательное управление США. Некоторых из них приговорили к смертной казни. Кроме того, журналисты опубликовали снимки сотрудников ЦРУ, которые, по их данным, поддерживали связь со шпионами в Иране, писал NEWS.ru.