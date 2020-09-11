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«Люди не простят»: Тихановская оценила перспективы Лукашенко остаться у власти 

Вероника Полынина 15 минут назад
«Люди не простят»: Тихановская не оставила шансов Лукашенко
Фото: EPA
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала «не забыть и не простить» жестокость силовиков после президентских выборов в стране.
В интервью Tut.by Тихановская прокомментировала предложение президента Александра Лукашенко «перевернуть эту страницу» и забыть о пытках и избиениях, которым подверглись граждане Белоруссии, несогласные с результатами выборов.
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«У Лукашенко своя книга, листы которой он переворачивает, а у нас своя, и эту страницу мы никогда не перевернем, это уже титульный лист, потому что люди никогда не забудут и не простят эти зверства», — заявила Тихановская.

Она назвала жестокость «очень большой ошибкой со стороны государства». По ее мнению, демонстрации стали настолько массовыми именно из-за возмущения граждан пытками.
«Власть может сколько угодно «переворачивать страницы», но люди будут добиваться справедливости. И если власть ничего не сделает, будут подключены международные структуры», — пообещала Тихановская.
По словам политика, белорусы могут устать от протестов, но они уже не смирятся с нынешней властью.
Экс-кандидат в президенты также прокомментировала высказывание Лукашенко о том, что «власть не для того дается, чтобы он ее взял, бросил и отдал».

«Кому он не отдаст власть? Народу, который и так этой властью должен обладать согласно Конституции? Это не его огород, а мы не его крепостные. Не надо отдавать власть, надо передать управление государством другому человеку. Люди больше не хотят, чтобы он был с нами», — заявила Тихановская.

Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным данным, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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