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Секретная служба США рассказала о «российском вмешательстве» в выборы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 43 минуты назад
США заявили о «российском вмешательстве» в выборы
Фото: Reuters
В связи с делом россиянина Артема Лифшица в США опубликованы показания специального агента Секретной службы США Хизер Тернер о «российском вмешательстве» в выборы.
Тернер лично принимала участие в расследовании. В своих показаниях, опубликованных в электронной базе суда штата Вирджиния, сообщается, что был получен «на обыск учетной записи электронной почты, принадлежащей известному члену проекта „Лахта“, передает ТАСС.
По версии США, цель проекта заключалась в подрыве „демократического процесса“. Проект якобы должен был „посеять недоверие к кандидатам на политические посты и политической системе“ США.
Тернер заявила, что в результате „изучения содержания этой электронной почты“ был установлен список участников проекта „за период с января по сентябрь 2017 года, в которых идентифицированы участники“ с указанием „отделов и должностей“.
Утверждается, что проект „скрывал свою деятельность, оплачивая“ работу участников „через различные компании“.
Как утверждает американская сторона, с середины 2014 года проект „действовал через ряд российских организаций“: „Агентство интернет-исследований“, „Медиасинтез“, „Главсеть“, „Миксинфо“, „Азимут“, „Новинфо“, „Федеральное агентство новостей“ и другие.
Через эти организации якобы были наняты „сотни людей в целях поддержки операций проекта „Лахта“ с годовым глобальным бюджетом в миллионы долларов“.
Тернер также заявила, что участники проекта приезжали в СШАради сбора разведданных, „создали компьютерную инфраструктуру“ в США, получили „возможности для охвата миллионов американцев через зарегистрированные на вымышленных лиц аккаунты в соцсетях, в том числе через использование политической рекламы“.
Кроме того, следствие заявило, что участники проекта „приобретали поддельные документы, чтобы продолжать свою деятельность, занимались кражей личности в США, чтобы открывать счета в банках“.
Напомним, Лифшиц, попавший под американские санкции, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества.
В 2018 году Елена Хусяйнова, которую в США назвали главным бухгалтером „Проекта Лахта“, подала в суд на минюст США.
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Комментарии
В мире , США , Елена Хусяйнова , Министерство юстиции США , РИА ФАН , ИТАР-ТАСС
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