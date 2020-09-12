США заявили о «российском вмешательстве» в выборы

В связи с делом россиянина Артема Лифшица в США опубликованы показания специального агента Секретной службы США Хизер Тернер о «российском вмешательстве» в выборы.

Тернер лично принимала участие в расследовании. В своих показаниях, опубликованных в электронной базе суда штата Вирджиния, сообщается, что был получен «на обыск учетной записи электронной почты, принадлежащей известному члену проекта „Лахта“, передает ТАСС.

По версии США, цель проекта заключалась в подрыве „демократического процесса“. Проект якобы должен был „посеять недоверие к кандидатам на политические посты и политической системе“ США.

Тернер заявила, что в результате „изучения содержания этой электронной почты“ был установлен список участников проекта „за период с января по сентябрь 2017 года, в которых идентифицированы участники“ с указанием „отделов и должностей“.

Утверждается, что проект „скрывал свою деятельность, оплачивая“ работу участников „через различные компании“.

Как утверждает американская сторона, с середины 2014 года проект „действовал через ряд российских организаций“: „Агентство интернет-исследований“, „Медиасинтез“, „Главсеть“, „Миксинфо“, „Азимут“, „Новинфо“, „Федеральное агентство новостей“ и другие.

Через эти организации якобы были наняты „сотни людей в целях поддержки операций проекта „Лахта“ с годовым глобальным бюджетом в миллионы долларов“.

Тернер также заявила, что участники проекта приезжали в СШАради сбора разведданных, „создали компьютерную инфраструктуру“ в США, получили „возможности для охвата миллионов американцев через зарегистрированные на вымышленных лиц аккаунты в соцсетях, в том числе через использование политической рекламы“.

Кроме того, следствие заявило, что участники проекта „приобретали поддельные документы, чтобы продолжать свою деятельность, занимались кражей личности в США, чтобы открывать счета в банках“.

Напомним, Лифшиц, попавший под американские санкции, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества.