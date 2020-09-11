Генсек ООН призвал к диалогу в Белоруссии

"Генеральный секретарь призывает власти воздерживаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и обеспечить полное расследование и рассмотрение заявлений о пытках и других случаях жестокого обращения с людьми, содержащимися под стражей", — заявил Дюжаррик.