Генсек ООН призвал к диалогу в Белоруссии

Кризис в Белоруссии может быть разрешен белорусами только посредством широкого диалога — он должен начаться немедленно, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Генеральный секретарь подчеркивает, что нынешний кризис может быть разрешен белорусским народом только посредством широкого, инклюзивного диалога, который должен начаться немедленно в интересах стабильности", — сказано в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
По его словам, Гутерреш обеспокоен сообщениями о тактике запугивания гражданского общества, СМИ и представителей оппозиции.
"Генеральный секретарь призывает власти воздерживаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и обеспечить полное расследование и рассмотрение заявлений о пытках и других случаях жестокого обращения с людьми, содержащимися под стражей", — заявил Дюжаррик.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.