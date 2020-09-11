Трамп пообещал подавить восстание за несколько минут

«У нас есть власть, чтобы сделать это [подавить беспорядки], если мы захотим. Послушайте, это называется восстанием. Я бы предпочел не делать этого, потому что для этого нет причин, но если бы нам пришлось, мы бы сделали это и уложились всего за несколько минут», — заявил глава Белого дома.