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Трамп пообещал подавить восстание в США за несколько минут 

Lenta.ru и ещё 4 59 минут назад
Трамп пообещал подавить восстание за несколько минут
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп пообещал подавить беспорядки, которые могут начаться в стране в случае его победы на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«У нас есть власть, чтобы сделать это [подавить беспорядки], если мы захотим. Послушайте, это называется восстанием. Я бы предпочел не делать этого, потому что для этого нет причин, но если бы нам пришлось, мы бы сделали это и уложились всего за несколько минут», — заявил глава Белого дома.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа по популярности.
Выборы президента США намечены на 3 ноября. От Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, а демократы поддержат бывшего вице-президента Джо Байдена.
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