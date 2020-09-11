Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Экс-президент Франции Саркози сравнил «негров с обезьянами» 

ИА Regnum 1 час назад
Саркози сравнил «негров с обезьянами»
Фото: Thomas Bresson
Бывшего президента Франции Николя Саркози обвинили в расизме после того, как он с издевкой отозвался о политической корректности в эфире телеканала «TMC».
Приглашенный на телеканал «ТМС» в связи с выходом его новой книги «Время бурь», бывший президент Франции Николя Саркози обрушился с критикой на политические элиты, которые, по его мнению, «суют свой нос везде и ведут себя как обезьяны, которые не слушают никого».
Затем политик задался вопросом, имеет ли он «право произносить слово обезьяна» в современных условиях, когда «больше нельзя говорить… как мы их называем сейчас? „Десять маленьких солдат“? Вот он — общественный прогресс!»
Таким оригинальным образом Саркози сослался на детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят». Слова Саркози вызвали шквал критики со стороны левых политиков.

«Итак, бывший президент Французской Республики как бы между делом сравнивает негров с обезьянами. Это неприкрытый расизм» — написал на своей официальной странице в «Триттере» лидер французской Социалистической партии Оливье Фор.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что больше не будет заниматься «рутинной партийной политикой».
Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
ИА Regnum: последние новости
Венгрия, Польша, Словакия и Чехия инициируют безвиз для граждан Белоруссии Венгрия, Польша, Словакия и Чехия инициируют безвиз для граждан Белоруссии На Украине предупредили об угрозе самоликвидации страны из-за Зеленского На Украине предупредили об угрозе самоликвидации страны из-за Зеленского Кравчук назвал «нормандский формат» выходом из тупика с Минском — 2 Кравчук назвал «нормандский формат» выходом из тупика с Минском — 2
Комментарии 1
В мире , Николя Саркози , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова позволила себе новое провокационное заявление
Захарова позволила себе новое провокационное заявление
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
«После залпа нас уничтожат»: секреты ракетного удара
«После залпа нас уничтожат»: секреты ракетного удара
СМИ: Навальный прервал молчание
СМИ: Навальный прервал молчание
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
У гостиницы в Китае произошел взрыв
00:16
У гостиницы в Китае произошел взрыв
Происшествия В мире
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:48
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
02:20
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
Происшествия
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
00:33
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров в США
01:27
Опубликовано видео лесных пожаров в США
В мире
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
06:13
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение