Лукашенко собрал силовиков

Минске на фоне женского марша протеста началось совещание Александра Лукашенко с силовиками. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на телеграм-канал «Пул первого». Тот в свою очередь ссылается на источник, близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

«Прямо сейчас. Во Дворце Независимости совещание с силовиками», — говорится в сообщении. Никаких других подробностей пока нет.

В субботу тысячи женщин вышли на протестную акцию в центре Минска. Агентство ссылается на белорусские интернет-ресурсы, по данным которых прямо сейчас в шествии участвуют от пяти до десяти тысяч женщин. По данным негосударственных белорусских СМИ, десятки человек задержаны.