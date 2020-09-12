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Лукашенко собрал силовиков на фоне женского марша в Минске 

BFM.RU и ещё 26 38 минут назад
Лукашенко собрал силовиков
Фото: Reuters
В Минске на фоне женского марша протеста началось совещание Александра Лукашенко с силовиками. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на телеграм-канал «Пул первого». Тот в свою очередь ссылается на источник, близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

«Прямо сейчас. Во Дворце Независимости совещание с силовиками», — говорится в сообщении. Никаких других подробностей пока нет.

В субботу тысячи женщин вышли на протестную акцию в центре Минска. Агентство ссылается на белорусские интернет-ресурсы, по данным которых прямо сейчас в шествии участвуют от пяти до десяти тысяч женщин. По данным негосударственных белорусских СМИ, десятки человек задержаны.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Минск
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