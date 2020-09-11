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Муж Елизаветы II счел дезертирством переезд принца Гарри в США 

Lenta.ru 1 час назад
Муж Елизаветы II счел дезертирством переезд Гарри
Фото: Reuters
Муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп счел дезертирством переезд своего внука принца Гарри в США. Об этом сообщает Yahoo News.
Отношение Филиппа к поступку Гарри затронуто в новой книге королевского биографа Ингрид Сьюард Prince Philip Revealed. По утверждению писательницы, он так и не смог понять, что не устраивало внука.

«С его точки зрения, у Гарри и Меган было все, что можно пожелать: красивый дом, здоровый сын и уникальная возможность посредством благотворительности оказывать влияние на весь мир», — пишет Сьюард.

Филипп считает, что Гарри бросил свою родину ради того, чтобы жить в Америке, как самовлюбленная знаменитость. По словам Сьюард, Гарри напоминает ему короля Эдуарда VIII, который в 1937 году отрекся от трона ради брака с американкой неаристократического происхождения.
Принц Эдуард унаследовал британский престол в 1936 году. Став королем, он планировал жениться на своей любовнице — американке Уоллис Симпсон. Против выступили кабинет министров и главы правительств стран Британской империи. Премьер-министр Великобритании Стэнли Болдуин заявил, что народ и церковь никогда не признают королевой женщину, которая дважды была замужем и разводилась без уважительной причины. Отказ короля прислушаться к мнению министров грозил отставкой правительства и конституционным кризисом. Эдуард решил не рисковать, отрекся от трона и через полгода обвенчался с Уоллис. Новым королем стал принц Георг — его младший брат и отец будущей королевы Елизаветы II.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.
В сентябре Гарри и Меган договорились о съемке фильмов и сериалов для популярного видеосервиса Netflix. Еще одним источником дохода четы стали публичные выступления, за которые им платят огромные гонорары. Гарри и Меган вернули 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их британской резиденции, перестали пользоваться помощью принца Чарльза и достигли финансовой независимости от королевской семьи.
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Комментарии
В мире , Елизавета II , Стэнли Болдуин , принц Гарри , Чарльз Виндзор , Yahoo , Netflix , США
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