Муж Елизаветы II счел дезертирством переезд Гарри

Отношение Филиппа к поступку Гарри затронуто в новой книге королевского биографа Ингрид Сьюард Prince Philip Revealed. По утверждению писательницы, он так и не смог понять, что не устраивало внука.

«С его точки зрения, у Гарри и Меган было все, что можно пожелать: красивый дом, здоровый сын и уникальная возможность посредством благотворительности оказывать влияние на весь мир», — пишет Сьюард.

Филипп считает, что Гарри бросил свою родину ради того, чтобы жить в Америке, как самовлюбленная знаменитость. По словам Сьюард, Гарри напоминает ему короля Эдуарда VIII, который в 1937 году отрекся от трона ради брака с американкой неаристократического происхождения.

Принц Эдуард унаследовал британский престол в 1936 году. Став королем, он планировал жениться на своей любовнице — американке Уоллис Симпсон. Против выступили кабинет министров и главы правительств стран Британской империи. Премьер-министр Великобритании Стэнли Болдуин заявил, что народ и церковь никогда не признают королевой женщину, которая дважды была замужем и разводилась без уважительной причины. Отказ короля прислушаться к мнению министров грозил отставкой правительства и конституционным кризисом. Эдуард решил не рисковать, отрекся от трона и через полгода обвенчался с Уоллис. Новым королем стал принц Георг — его младший брат и отец будущей королевы Елизаветы II.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.