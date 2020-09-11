Сербия поддержала увеличение присутствия США на Балканах 

По словам министра, подписание соглашения по Косово показывает, что Вашингтон и Белград стремятся к одной цели — поддержанию мира и строительству более благополучных и привлекательных для жизни Западных Балкан условий.

По этой причине Сербия приветствует намерение США больше присутствовать в регионе как экономически, так и политически, подчеркнул Дачич.

Он добавил, что "США остаются одним из ключевых партнеров Сербии в осуществлении данных намерений в регионе".