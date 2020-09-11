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Сербия поддержала увеличение присутствия США на Балканах 

Газета.Ru и ещё 4 43 минуты назад
Сербия поддержала увеличение присутствия США на Балканах
Фото: РИА Новости
Глава МИД Сербии Ивица Дачич поддержал увеличение политического и экономического присутствия США на Балканах, сообщает РИА "Новости".
По словам министра, подписание соглашения по Косово показывает, что Вашингтон и Белград стремятся к одной цели — поддержанию мира и строительству более благополучных и привлекательных для жизни Западных Балкан условий.
По этой причине Сербия приветствует намерение США больше присутствовать в регионе как экономически, так и политически, подчеркнул Дачич.
Он добавил, что "США остаются одним из ключевых партнеров Сербии в осуществлении данных намерений в регионе".
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В мире , США , Ивица Дачич , МИД , РИА Новости , Сербия
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