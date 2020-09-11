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Spiegel: делегация ОЗХО посетила Charite и получила анализы Навального

ТАССиещё 1
22 минуты назад
Делегация ОЗХО на минувших выходных посетила "Шарите" и получила анализы Навального, утверждает Spiegel.
"Более жесткий": в ФРГ рассказали о новом "Новичке"
Фото: ReutersReuters
Глава разведки ФРГ заявил, что Навальный якобы подвергся воздействию "более жесткого" варианта "Новичка", пишет Spiegel.
Новость дополняется.
В мире,Происшествия,ОЗХО,Spiegel,
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