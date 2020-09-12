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Американка получила отправленную 100 лет назад по почте открытку 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Женщина получила отправленную 100 лет назад открытку
Фото: EPA/ИТАР-ТАСС
Жительница Мичигана Бриттани Кич сильно удивилась, когда нашла в почтовом ящике открытку, которая была отправлена почти 100 лет назад. Об этом сообщает телеканал CNN.
По ее словам, она сначала не придавала ей большого значения, так как была занята своими детьми и повседневной суетой. Позже она заметила, что на открытке был почтовый штемпель 29 октября 1920 года. На ней был ее адрес, но он был написан выцветшим курсивом и отправлен кому-то по имени Рой Маккуин.

"Это было очень странно, что я получила открытку, потому что в настоящее время никто больше их не отправляет", — сказала Кич.

На самой карточке было послание от Флосси Бердгесс кузенам: спрашивалось, как у них дела, а также отправитель рассказал о пошатнувшемся здоровье матери. Карточка была украшена в стиле Хэллоуина. Там был изображен черный кот, держащий в лапах метлу, пожилая женщина с тростью и шляпой, а также гусь, сова и тыквы.
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