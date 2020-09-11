Лукашенко поставили диагноз 

«У него мозаичная психопатия. Это данность, она не является болезнью. Человек родился с этим и живет», — сказал Бильжо в интервью «Собеседнику».

Он отметил, что психопатия проявляется в момент, когда у человека случается декомпенсация, то есть когда он попадает в не подходящие ему условия.

По словам психиатра, все одиозные заявления Лукашенко, в том числе и об американцах, следящих за Белоруссией из космоса, сделаны искренне — он сам верит в то, что говорит. При этом белорусский лидер находится в состоянии абсолютной декомпенсации.

«На протяжении 25 лет он стоит у власти с ощущением, что это его страна, его квартира, в которой он как захочет, так и переставит мебель. И вдруг: о ужас! Он просыпается, а ему говорят: «Пошел вон отсюда!» И он, конечно, в ужасе хватает автомат, потому что он хочет защищать свою квартиру. В этот момент он не понимает, как он смешон», — констатирует Бильжо.

Помимо прочего, у Лукашенко случилась профессиональная деформация личности, он полностью лишен самокритики и ведет себя неадекватно, уверен специалист.

По мнению Андрея Бильжо, политическая карьера Лукашенко закончится его исчезновением, но до этого момента он еще успеет «многое натворить».

«Он довольно страшен, потому что психопат в состоянии декомпенсации, в условиях полного отсутствия самокритики, с ощущением загнанности в угол — это довольно страшная картина», — считает психиатр.

Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным данным, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.