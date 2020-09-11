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США поддержали забастовки в Белоруссии 

Lenta.ru 44 минуты назад
США поддержали забастовки в Белоруссии
Фото: РИА Новости
США поддерживают забастовки в Белоруссии. Об этом заявили в Госдепартаменте, передает Telegram-канал RT.
9 сентября в парламенте Белоруссии заявили, что отношения со странами, которые поддерживают белорусские протесты, могут быть подвергнуты пересмотру.
В августе действующий глава республики Александр Лукашенко заявил, что Запад открыто финансирует массовые протесты в стране.
После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.
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