США поддержали забастовки в Белоруссии 

9 сентября в парламенте Белоруссии заявили, что отношения со странами, которые поддерживают белорусские протесты, могут быть подвергнуты пересмотру.

В августе действующий глава республики Александр Лукашенко заявил, что Запад открыто финансирует массовые протесты в стране.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.