Зрители продолжают обсуждать фееричное интервью президента Белоруссии ведущим российских госканалов. Самым ярким высказыванием Лукашенко стало заявление о том, что американцы «следят из космоса» за происходящим в Белоруссии и «передают сигналы в центр под Варшавой ». Так Батька прокомментировал свое знаменитое появление с автоматом в руках на уже опустевшей площади в Минске . Протестующих, мол, предупредили об угрозе в его лице, и те так перепугались, что поспешили разбежаться.

Может ли здоровый человек всерьез делать такие заявления на весь мир, Sobesednik.ru спросил художника-карикатуриста, врача-психиатра Андрея Бильжо

— Президент, стоящий с автоматом в руках на пороге своей администрации в центре столицы… Можно называть Лукашенко безобидным психопатом?

— Ни в коем случае. Какой же он безобидный? Конечно, опасный! Психопат — это человек, которому плохо самому и который делает плохо себе и окружающим.

У него мозаичная психопатия, — ставит диагноз Андрей Бильжо. — Это данность, она не является болезнью. Человек родился с этим и живет.

Психопатия проявляется, когда у психопата наступает декомпенсация. Она возникает, когда психопат оказывается в условиях, которые ему не подходят. В качестве примера: публичная личность, которая любит большую аудиторию, выходит на сцену перед пустым залом, а ему говорят: «Ты три месяца будешь работать в библиотеке, где ни одного человека».

— Лукашенко искренне верит в слежку американцев из космоса?

— Да. Он довольно искренен. При этом Лукашенко демонстрирует нам состояние абсолютной декомпенсации. На протяжении 25 лет он стоит у власти с ощущением, что это его страна, его квартира, в которой он как захочет, так и переставит мебель.

И вдруг: о ужас! Он просыпается, а ему говорят: «Пошел вон отсюда!» И он, конечно, в ужасе хватает автомат, потому что он хочет защищать свою квартиру. В этот момент он не понимает, как он смешон, — отмечает врач. —

С автоматом он прогоняет людей, которые претендуют на его квартиру. Ему плохо, ужасно. Он не может себе дать отчета и не терпит никакой критики в свой адрес.

Плюс сюда наслоилась профессиональная деформация личности, — добавляет Бильжо. — Мы наблюдаем ее у Лукашенко, мы видим ее и у Путина — у любого человека, который очень долго стоит у власти. Они не понимают, что происходит и не видят реальной жизни. Об этом можно прочитать в сказке Андерсена про голого короля.

— Президент Белоруссии реально думает, что только он один спасет Отечество?

— Он действительно ничего не понимает, полностью лишен самокритики и неадекватен. Профессиональная деформация личности, декомпенсация.

Плюс, надо сказать, что Лукашенко в общем-то м**ак. Да, это слово считается неприличным, но оно очень емкое и важное на самом деле. Потому что сказать дурак — не то, чудак сказать — не то. Совсем другой смысл и другая аннотация.

Он всегда был м***ком. И это теперь стало ярко видно всем. Человек ведет себя неадекватно. Вот эти все три составляющие дают нам такого Лукашенко.

— С таким диагнозом можете дать прогноз политической карьере Лукашенко?

— Закончится все его исчезновением. Но перед этим он что-то сумеет всем нам понаделать. Это, в общем, не так и весело.

Человек в состоянии декомпенсации, плюс м**ак. Даже идиотом нельзя назвать, потому что идиотия на медицинском языке — совершенно другое. Он довольно страшен, потому что психопат в состоянии декомпенсации, в условиях полного отсутствия самокритики, с ощущением загнанности в угол — это довольно страшная картина.

Он может много чего натворить. Но в этой ситуации меня больше расстраивает не Лукашенко (мне он понятен абсолютно), а наши власти. Вот это совсем другая история…