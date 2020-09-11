В РФ объяснили отказ ФРГ передавать данные по Навальному 

Немецкие власти отказались передавать россиянам информацию о лабораторных исследованиях проб, которые якобы подтверждают версию с отравлением Алексея Навального, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин. По его словам, Германия в этом вопросе ссылается на гостайну, сообщает РИА Новости.
Шульгин подчеркнул, что отказ в сотрудничестве касается только двухстороннего обмена информацией. Так, искомые данные Германия уже передала в ОЗХО. Передавать сведения напрямую в Москву сотрудники немецкого Минобороны отказались, поскольку, по их словам, Россия является членом вышеуказанной организации и имеет доступ к данным.
«Может быть, они вспомнят (тогда) о своих обязательствах как страны-участницы КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия», — прокомментировал ситуацию Шульгин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», берлинская прокуратура отказалась передавать россиянам информацию о состоянии Алексея Навального без разрешения блогера. Между тем сотрудники Западно-Сибирского управления МВД на транспорте, проводящие доследственную проверку обстоятельств инцидента, подготовили обращение к немецким коллегам, в котором просят разрешить им допросить блогера в больнице.