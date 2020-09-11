Россия готова помочь: как США стравливают Турцию и Грецию 

Греция, как сообщал «Рамблер», не признает меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и правительством Ливии, базирующимся в Триполи, а Турция — соглашение о разграничении морских зон между Грецией, Италией и Египтом.

«Греция и Турция в одном шаге от военного конфликта, в котором заинтересована третья сторона», — сообщил сегодня «Царьград».

Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заявил изданию, что Соединенные Штаты Америки стараются стравить страны, а Россия выступает противоположно — говорит о готовности, если ее хорошо попросят, повлиять на ситуацию.