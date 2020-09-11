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Россия готова помочь: как США стравливают Турцию и Грецию 

Артём Кульша 40 минут назад
Россия готова помочь: как США стравливают Турцию и Грецию
Фото: РИА Новости
США пытаются стравить Турцию и Грецию, а Россия готова урегулировать конфликт между ними. Об этом политолог Андрей Кошкин заявил «Царьграду».
Греция, как сообщал «Рамблер», не признает меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и правительством Ливии, базирующимся в Триполи, а Турция — соглашение о разграничении морских зон между Грецией, Италией и Египтом.

«Греция и Турция в одном шаге от военного конфликта, в котором заинтересована третья сторона», — сообщил сегодня «Царьград».

Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заявил изданию, что Соединенные Штаты Америки стараются стравить страны, а Россия выступает противоположно — говорит о готовности, если ее хорошо попросят, повлиять на ситуацию.
При этом политолог высказал мнение, что едва ли Турция и Греция, страны, которые входят в Североатлантический Альянс (НАТО), станут воевать друг с другом, но они будут демонстрировать серьезность своих намерений при помощи стычек.
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Комментарии 1
В мире , Андрей Кошкин , НАТО , Царьград ТВ , Греция , США , Турция
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