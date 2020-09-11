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В Японии предложили нанести ядерный удар по России 

Павел Тиунов 16 минут назад
В Японии предложили нанести ядерный удар по России
Фото: РИА Новости
Вопрос о возвращении Курильских островов можно решить только войной. Такое мнение высказывают некоторые рядовые японцы, комментируя политические отношения с Россией, сообщает ИноСМИ.
Громкое заявление было опубликовано в комментариях под статьей об отставке премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Материал опубликовало издание Yahoo News Japan. В нем автор предположил, что российские власти будут давить на нового главу правительства, если он, как и его предшественник, будет настаивать на решении «курильского вопроса», оставляя на потом подписание мирного договора.
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Читатели очень активно отреагировали на статью. Так, одни предложили не вести с россиянами никаких переговоров и подождать, пока РФ «сама загнется», другие призвали свое правительство сблизиться с США и Западом, а также примкнуть к антироссийским санкциям. Третьи отметили, что Курилы можно вернуть только силовым путем.

«Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами, ну если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», — написал пользователь под ником hat.

Ранее, как сообщал «Рамблер», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что негативная реакция японцев на любую активность России на Курильских островах «не имеет смысла». Он подчеркнул, что Япония всегда будет «соседкой» россиян, поэтому ей придется смириться с геополитическими приоритетами РФ.
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Комментарии 5
В мире , Синдзо Абэ , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , InoSMI.Ru , Япония
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