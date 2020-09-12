Террористы пригрозили Charlie Hebdo

По данным агентства, «Аль-Каида» перед годовщиной теракта 11 сентября 2001 года выпустила публикацию с заявлением, что при президенте Эммануэле Макроне Франция дала «зеленый свет» перепечатке карикатур, а редакция Charlie Hebdo ошибается, если думает, что нападение на нее в 2015 году было разовым.

Еженедельник 2 сентября перевыпустил 12 карикатур (по числу погибших при нападении на редакцию в 2015 году), объяснив это тем, что «эти рисунки стали историей, а историю нельзя ни переписать, ни стереть». К тому же, добавляют в издании, с момента первой публикации выросло новое поколение, которое не знает о той атаке и не поймет судебного процесса над преступниками.

7 января 2015 года на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже напали трое вооруженных людей. При теракте погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания. Позже все напавшие были уничтожены. Поводом для теракта стала публикация на обложке журнала карикатуры на пророка Мухаммеда. Ответственность за организацию и осуществление расстрела в редакции взял на себя лидер йеменской ячейки «Аль-Каиды» Нассера бен Али аль-Анси. В июле 2015 года главный редактор и издатель Charlie Hebdo Лоран Суриссо заявлял, что издание больше не будет публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.