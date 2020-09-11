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На колени перед боевиками: какую ошибку допустил Зеленский (Апостроф, Украина) 

ИноСМИ 2 часа назад
Какую ошибку допустил Зеленский
Фото: РИА Новости
Военный эксперт Олег Жданов считает, что перемирие на востоке Украины является односторонним, потому что Россия — не сторона конфликта. Ради сохранения режима тишины президент Украины вынужден выполнять капризы любого российского гражданина, который объявил себя вожаком какой-то «республики».
В четверг, 10 сентября, появилось сообщение о срыве общей инспекции позиций ВСУ около поселка Шумы, которая должна была проводиться совместно с представителями ОБСЕ и незаконной «ДНР». Буквально через 15 минут после того, как процесс должен был стартовать, пророссийские боевики обстреляли участок, где должна была проводиться инспекция. К счастью, обошлось без пострадавших.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что президент Украины Владимир Зеленский совершил огромную ошибку, пойдя на поводу у главаря «ДНР» Дениса Пушилина. А обстрелы — очередной провокацией со стороны РФ, направленную на срыв режима прекращения огня.
Я так понимаю, что инспекция состоялась, потому что по-другому никак нельзя объяснить присутствие представителей ОБСЕ и СЦКК на наших позициях в 14:15. Представителей «ДНР» там и не должно было быть, если перечитать разъяснение наших участников в ТКГ, то там написано, что инспектировать должны были именно СЦКК и ОБСЕ. Единственное, что в составе СЦКК могли быть представители российского командования, и даже называлась фамилия генерала (Руслан Вахитов (Якубов) — прим. «Апостроф»), который должен был быть в составе этой организации. Россия же сама ранее официально хлопнула дверью и покинула СЦКК.
Поэтому, я думаю, что инспекция состоялась, но, чтобы не дразнить общество, они сначала сказали, что ее временно перенесли, а потом вообще отменили.
То, что мы с вами наблюдали, с началом обстрелов в 14:15, я думаю, что это была классическая спецоперация РФ в плане попытки срыва перемирия. Если бы они попали в кого-то, ранили, или, не дай Бог, убили представителя ОБСЕ или СЦКК, то мы вынуждены были бы огласить срыв перемирия. А дальше бы уже никто не стал разбираться в причинах. Россия бы раскрутила пропагандистскую машину в том плане, что Украина заявила об этом, и мы теперь можем спокойно стрелять.
Ответственность за всю сложившуюся ситуацию я возлагаю на господина Ермака, который уверенными темпами ведет Владимира Зеленского к полному выполнению Минских договоренностей в том контексте, в котором их трактует РФ. Он заставляет его делать шаги, которые имеют невозвратное действие. Начиная с марта, когда Ермак самостоятельно подписал документы с Лавровым и представителями Франции и Германии об имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство и об изменениях в Конституцию.
Потом вот это всестороннее и всеобъемлющее прекращение огня. Оно фактически одностороннее, потому что Россия — не сторона конфликта. И когда Пушилин, который сам никто и ниоткуда, шантажирует президента суверенного государства тем, что он даст приказ нанести огневой удар по нашим позициям, то мы падаем на колени, просим милости и приглашаем на инспекции. То есть, ради сохранения режима тишины, теперь президент Украины вынужден выполнять капризы любого российского гражданина, который объявил себя вожаком какой-то «республики».
Согласие на эту инспекцию я считаю тактической ошибкой, которая приведет к большим политическим последствиям в стратегическом плане. Зеленский, совершая такие маленькие ошибки, говорит: «Каждый может ошибиться, и я ошибаюсь». Но потом эти ошибки складываются в стратегическую линию и обратной дороги нет.
Как суверенное государство мы вообще не должны были обращать внимание на слова Пушилина, разве что попросить ОБСЕ более тщательно промониторить те позиции в Шумах. И в 8:00 7 сентября (когда боевики первый раз угрожали обстрелом — прим. «Апостроф»), мы должны были находиться там вместе с ОБСЕ, и, если бы обстрел состоялся, представители мониторинговой миссии должны были это зафиксировать и уже представлять претензии… И тут напрашивается вопрос, а кому предъявлять эти претензии? Самое главное, что нужно сделать Зеленскому, чтобы решить проблему конфликта на востоке Украины — это набраться политического мужества и ответить на один единственный вопрос — кто вторая сторона конфликта.
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Комментарии
В мире , Статьи , Олег Жданов , Денис Пушилин , Владимир Зеленский , Руслан Вахитов , ОБСЕ
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