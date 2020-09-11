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Трамп рассказал о взаимной симпатии с Путиным 

Lenta.ru и ещё 1 11 минут назад
Трамп рассказал о взаимной симпатии с Путиным
Фото: JONATHAN ERNST / Reuters
Президент США Дональд Трамп ответил на критику в свой адрес за то, что он «ладит» с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, ему часто говорят, что его взаимная симпатия с Путиным — это ужасно. Однако президент США уверен, что это, напротив, хорошо. Так, согласно Трампу, то, что лидеры двух стран нравятся другу, — абсолютно нормально. Он подчеркнул, что никто не хочет устраивать войну.
Американский лидер добавил, что его также часто критикуют за то, что он «ладит» с главой КНДР Ким Чен Ыном, председателем КНР Си Цзиньпином и бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Ранее бывший адвокат Трампа Майкл Коэн раскрыл отношение американского лидера к его российскому коллеге Владимиру Путину. Отмечается, что Трампу нравится Путин и то, как он управляет страной. По словам Коэна, главе Белого дома нравилось то, что российскому лидеру удалось «взять контроль над целой нацией и управлять ею так, как собственной компанией».
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Комментарии 5
В мире , Политика , Синдзо Абэ , Чен Ким , Си Цзиньпин , Майкл Коэн , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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