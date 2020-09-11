Трамп рассказал о взаимной симпатии с Путиным 

По словам Трампа, ему часто говорят, что его взаимная симпатия с Путиным — это ужасно. Однако президент США уверен, что это, напротив, хорошо. Так, согласно Трампу, то, что лидеры двух стран нравятся другу, — абсолютно нормально. Он подчеркнул, что никто не хочет устраивать войну.

Ранее бывший адвокат Трампа Майкл Коэн раскрыл отношение американского лидера к его российскому коллеге Владимиру Путину. Отмечается, что Трампу нравится Путин и то, как он управляет страной. По словам Коэна, главе Белого дома нравилось то, что российскому лидеру удалось «взять контроль над целой нацией и управлять ею так, как собственной компанией».