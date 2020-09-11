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США нашли в Раде «российского агента» и ввели против него санкции 

Lenta.ru и ещё 3 38 минут назад
США нашли в Раде «российского агента»
Фото: RIN SCOTT / Reuters
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
Согласно заявлению ведомства, депутат Рады Андрей Деркач уже более десяти лет активно работает на Россию и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами. В американском министерстве отметили, что украинский политик прямо и косвенно препятствовал проведению предстоящих выборов главы США в 2020 году. Представители США подчеркнули, что введение санкций против Деркача должно стать сигналом Москве и ее «марионеткам» о неприемлемости подобных действий.
США также ввели санкции в отношении трех россиян. В черный список попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые якобы связаны с проводившем манипуляции во время выборов «Агентством интернет-исследований».
Деркач ранее опубликовал записи разговоров, предположительно, с участием бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. На них бывший вице-президент США, в частности, предлагал миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность нефтегазовой компании Burisma. На Украине возбуждено дело о госизмене и незаконном использовании «специальных технических средств получения информации».
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Комментарии 1
В мире , США , Антон Андреев , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден
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