США нашли в Раде «российского агента»

Все новости на карте

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Согласно заявлению ведомства, депутат Рады Андрей Деркач уже более десяти лет активно работает на Россию и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами. В американском министерстве отметили, что украинский политик прямо и косвенно препятствовал проведению предстоящих выборов главы США в 2020 году. Представители США подчеркнули, что введение санкций против Деркача должно стать сигналом Москве и ее «марионеткам» о неприемлемости подобных действий.

США также ввели санкции в отношении трех россиян. В черный список попали граждане России Антон Андреев , Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые якобы связаны с проводившем манипуляции во время выборов «Агентством интернет-исследований».