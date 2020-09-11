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Тихановская поддержала введение Евросоюзом санкций против Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 6 28 минут назад
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала планы Европейского союза (ЕС) по введению санкций в отношении страны. Об этом она рассказала журналистам во время визита в Польшу, передает РИА Новости.

По словам оппозиционера, она, безусловно, поддерживает введение санкций против действующей власти странами Евросоюза. Тем не менее Тихановская подчеркнула, что это прерогатива каждой страны — вводить их или нет.

Ранее в Польше сообщили, что Евросоюз может расширить санкционный список в отношении граждан Белоруссии. Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик предположил, что санкции могут коснуться 40 или даже 50 человек. Прежде в Евросоюзе утверждали, что готовящиеся ограничительные меры затронут до 20 человек.
О планах ввести санкции против первых лиц республики также заявляли в США. Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против семи граждан Белоруссии, которых считают ответственными за нарушения на выборах президента и массовое применение насилия против протестующих.
После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.
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В мире , Видео , СНГ , Светлана Тихановская , МИД , ЕС , РИА Новости , Польша
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