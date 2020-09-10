Тихановская отказалась покидать Литву 

«Пока я не вижу никакой причины уезжать из Литвы. Мы там организовали команду, к нам присоединилась сильная команда. Мы там работаем, в Польше у нас есть наши представители: Павел Латушко пока. У нас в Польше огромная белорусская диаспора», — сказала она в интервью польскому телеканалу БЕЛСАТ. По словам Тихановской, она и другие оппозиционеры намерены «чаще совершать такого рода поездки по Европе», передает РИА «Новости».