Во Франции зафиксировано рекордное число заражений COVID

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Число новых случаев заболевания COVID-19 во Франции увеличилось на 10 561 за последние сутки, это рекордный с начала пандемии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные санитарного агентства республики Sante Publique.

Предыдущий рекорд по числу заболевших был установлен в четверг — 9843.

Всего, как отмечает санитарное агентство, в стране зафиксировано 373 911 случай заражения коронавирусом, погибли 30 910 заболевших, а реанимации остаются еще 417 пациентов с COVID-19.