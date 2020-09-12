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Во Франции зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки 

Газета.Ru и ещё 10 25 минут назад
Во Франции зафиксировано рекордное число заражений COVID
Фото: Reuters
Число новых случаев заболевания COVID-19 во Франции увеличилось на 10 561 за последние сутки, это рекордный с начала пандемии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные санитарного агентства республики Sante Publique.
Предыдущий рекорд по числу заболевших был установлен в четверг — 9843.
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Всего, как отмечает санитарное агентство, в стране зафиксировано 373 911 случай заражения коронавирусом, погибли 30 910 заболевших, а реанимации остаются еще 417 пациентов с COVID-19.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли более 900 тысяч человек.
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В мире , Ситуация в мире , ВОЗ , РИА Новости , Франция
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