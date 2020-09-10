Литва признала Тихановскую президентом Белоруссии

Литва признала главу координационного совета белорусской оппозиции, кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канале NEXTA.
«Литва признала Светлану Тихановскую единственным и законно избранным президентом Беларуси», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Тихановская в будущем за помощью может обратиться к международным посредникам для урегулирования ситуации в республике.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, а Тихановская — 10,12%.
Оппозиция не признала итогов выборов, Тихановская выехала в Литву. Она инициировала создание координационного совета для передачи власти в Белоруссии.