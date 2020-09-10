Стало известно о сексуальном насилии в семье Гуччи 

Журналистам стало известно о сексуальном насилии, происходившем в семье основателя модного дома Gucci Гуччио Гуччи и скрываемого на протяжении многих лет. Подробности случившегося раскрывает New York Times.

По информации издания, 35-летняя внучка Альдо Гуччи — старшего сына Гуччио Гуччи и председателя компании с 1953 по 1986 год — Александра Зарини подала иск в Верховный суд Калифорнии в Лос-Анджелесе против трех членов своей семьи. В своем заявлении она подробно описала сексуальное насилие, которому ее подвергал отчим Джозеф Руффало в возрасте с шести лет по 22 года. Кроме того, соучастницами преступления женщина считает свою мать Патрисию Гуччи и бабушку Бруну Паломбо, которые покрывали ее обидчика.

Помимо того, Зарини рассказала, как родственницы разрешали отчиму снимать ее обнаженной во время купания, а также избивали ее и заставляли молчать с помощью различных угроз.

Патрисия Гуччи отрицает свою причастность к преступлению, заверяя, что прекратила отношения с отчимом Зарини еще в 2007 году, как только узнала о его преступлении. Джозеф Руффало свою вину не признает.

В феврале стало известно, что руководство всемирно известной американской компании L Brands, которой принадлежит Victoria's Secret, долгие годы скрывало и допускало жестокое обращение с моделями и сексуальные домогательства. Девушки, которые жаловались на поведение президента компании, теряли контракты на участие в ежегодных показах.