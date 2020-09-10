Политический выбор: ЕС не справляется с беженцами

Греции полностью сгорел крупнейший лагерь для беженцев «Мориа», расположенный на острове Лесбос Правительство страны возлагает вину за поджог на мигрантов, которые, по версии властей, недовольны карантинными мерами. Пожар произошел через неделю после того, как у 35 жителей лагеря был выявлен COVID-19. В Европе многие рассматривают ситуацию как результат провальной миграционной политики ЕС . Во время пандемии приток беженцев резко усилился, но Брюссель по-прежнему не знает, как на это реагировать.

В ночь на 9 сентября в лагере для беженцев «Мориа» на греческом острове Лесбос произошел пожар. О пострадавших не сообщается, известно только, что крупнейший в Европе лагерь полностью сгорел. Многие европейские политики и активисты расценивают этот инцидент как результата очередного провала миграционной политики Евросоюза.

Поток беженцев в Европу резко усилился за время пандемии коронавируса. Согласно информации PA Media,

с начала введения карантина почти 4,9 тыс. человек, прошения об убежище которых не приняла Великобритания, пересекли Ла-Манш на небольших лодках, и это в два раза превышает количество беженцев, пытавшихся прорваться в Европу через пролив за весь 2019 год. За этот год в Италии выявлено 16 942 морских прибытия по сравнению с 11 471 за прошлый год.

Объяснить такую тенденцию легко — некоторые страны по-прежнему ощущают на себе последствия войны, другие потрясены экономическим кризисом в связи с пандемией. Евросоюз, впрочем, как и пять лет назад, оказался не готов к наплыву беженцев.

Из-за пандемии у желающих попасть в Европу не осталось иного варианта, кроме как пересечь морскую границу. Многих из них разворачивает обратно береговая охрана. В основном, такие инциденты случаются как раз в Греции. Тех же, кто добрался и пересек границу, распределяют по переполненным лагерям.

В «Мориа» находились 12,8 тыс. человек — это в четыре раза больше, чем предполагаемая вместительность лагеря. Пожар произошел вскоре после того, как были выявлено 35 случаев заражения среди беженцев, проживающих в лагере.

Как сообщает греческое общественное телевидение ERT, многие мигранты покинули лагерь во время пожара и отправились в город.

Греческие власти обвиняют беженцев в преднамеренном поджоге в качестве протеста против карантинных мер, предпринятых в лагере.

«Это факт, что пожар был начат просителями убежища, протестующими против введенного карантина, — заявил министр миграции Греции Нотис Митарачи на пресс-конференции на Лесбосе. — «Мориа» не может продолжать функционировать так, как сейчас. Нужен закрытый контролируемый центр».

В среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис признал, что в лагере «Мориа» отсутствовали нормальные условия для содержания беженцев.

«Я понимаю, насколько тяжелые условия. Однако ничто не может быть оправданием для бурной реакции беженцев на медицинские осмотры, — сказал он. — Ситуация в «Мориа» не может продолжаться, потому что это проблема общественного здравоохранения, гуманности и национальной безопасности одновременно».

Между тем, далеко не все в Европе считают, что причина инцидента касается только недовольства беженцев карантинными мерами.

«Пожар в «Мориа» вызван европейской политикой. Это было предсказуемо, и его можно было предотвратить. Это был политический выбор ЕС, за которым последовало греческое государство. Это преднамеренная политика, четко сформулированная в качестве сдерживающего фактора и наказания для этих людей.

Коронавирус использовался, используется и будет использоваться для усиления политики сдерживания и страха, а также для оправдания бесчеловечной политики», — цитирует Politico слова директора подразделения медицинской оперативной поддержки «Врачи без границ» в Греции Апостолоса Вейзиса.

Конечно, пандемия COVID-19 повлияла не только на резкое увеличение числа ищущих убежище в Европе, но и на правила гостеприимства Евросоюза. «Мориа» — лишь один из многих примеров переполненных в эпоху пандемии лагерей. Ссылаясь на нехватку мест, правительства южных европейских стран объясняют невозможность принять новых беженцев. В результате мигранты на лодках либо получают отказ, либо же их помещают на 14-дневный карантин на паромы, нефтяные танкеры или небольшие прогулочные судна, где отсутствуют нормальные условия для содержания.

В июле 180 беженцев были эвакуированы в Италию с корабля SOS Mediterranee Ocean Viking после многочисленных попыток самоубийства и угроз.

Накануне правительство Италии запретило полет над территорией страны самолету Moonbird немецкой неправительственной организации Sea Watch, занимающейся спасением людей в Средиземном море.

Представитель организации Джорджия Лунарди заявила в видеообращении, что причиной отказа стала попытка Рима и Евросоюза закрыть глаза на происходящее в Средиземном море. По ее словам, сообщения Sea Watch об «отсутствии спасательных операций и неприемлемых задержках в оказании поддержки людям, а также о незаконном перехвате и оттеснении их в Ливию» были основанием для запрета на вылет.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила в Twitter, что уже работает над выделением финансирования для переселения 400 несопровождаемых детей и подростков из лагеря «Мориа». Выступая перед журналистами, она отметила, что Греция с помощью Евросоюза за последние шесть месяцев сократила количество людей, живущих в лагере вдвое. Также она намекнула, что инцидент заставил Брюссель обратить внимание на проблему с беженцами.

«Я убеждена, что, когда я представлю свои новые предложения, состоится обсуждение между странами-членами. Я думаю, что мы также увидим их готовность проявить солидарность», — подчеркнула она.

Так или иначе, лидеры ЕС до сих пор демонстрировали, что вопрос беженцев беспокоит их далеко не в первую очередь. Обсуждение Еврокомиссии по этой теме намечены на 30 сентября. При этом изначально планировалось поднять этот вопрос «после Пасхи», что так и не произошло.

Впрочем, даже если в Евросоюзе займутся решением проблемы, не стоит забывать, что старые проблемы на пути урегулирования ситуации никуда не делись. Основным препятствием были и остаются противоречия между членами ЕС.

Южные страны, которые, в силу своего географического положения вынуждены принимать основной удар на себя, давно настаивают на введении обязательной системы перераспределения лиц, ищущих убежища, по всему Евросоюзу. Однако страны Центральной и Восточной Европы, такие как Венгрия и Польша, категорически против подобной инициативы.

Многие возлагали надежду на председательство Германии в Совете Европейского союза . Причем такие надежды основывались не только на лидерстве Берлина в содружестве и его влиянии. Именно Германия ответственна за «политику открытых дверей», провозглашенную Ангелой Меркель в 2015 году, потому подразумевается, что, ощущая вину, Берлин будет более заинтересован в решении проблемы с беженцами.

Однако, как сообщает Politico со ссылкой на источники, до конца председательства Германии Совете ЕС в декабре запланированы всего лишь две встречи министров внутренних дел стран-членов содружества, на которых потенциально может быть поднят вопрос перераспределения мигрантов.

Впрочем, с высокой долей вероятности, участникам Евросоюза не удастся прийти к компромиссу. Противники системы перераспределения будут ссылаться на пандемию коронавируса. Те же страны, которые принимают мигрантов, тоже в скором времени могут закрыть окончательно свои двери, сославшись на ту же причину.