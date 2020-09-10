Лукашенко потребовал «хороших денег» с протестующих 

Виновники «погромов» на улицах Минска до сих пор не возместили ущерб, заявил президент республики Александр Лукашенко

Представляя в четверг нового генерального прокурора Белоруссии Андрея Шведа , Лукашенко обратил внимание, что ликвидация последствий беспорядков дорого обходится государству.

«После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил», — посетовал Лукашенко, его слова приводит «БелТа».

По его словам, платить надо — «чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет».

В августе помощник Лукашенко Валерий Бельский заявил, что ущерб от протестов в республике уже превысил 500 млн долларов, тогда как отсроченный исчисляется миллиардами долларов.

Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным данным, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.