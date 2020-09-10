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Лукашенко заявил, что виновники «погромов» в Минске должны оплатить ущерб 

Газета.Ru 1 час назад
Лукашенко потребовал «хороших денег» с протестующих
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что виновники «погромов» на улицах Минска должны заплатить за тот ущерб, который они причинили городу. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги… Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил, — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что ликвидация беспорядков на улицах белорусской столицы стоит значительных средств, и виновники погромов должны возместить соответствующие затраты.
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9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых одержал победу находящийся у власти 26 лет Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Комментарии 31
В мире , Александр Лукашенко , Минск
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