Колесникова раскрыла детали своего похищения

Фрагмент документа опубликовал штаб кандидата в президенты республики Виктора Бабарико

По словам Колесниковой, сотрудники КГБ РБ и ГУБОПиК угрожали ей большим тюремным сроком и убийством, если она откажется покинуть Белоруссию. Силовики заявляли, что её всё равно вывезут из страны: живой или по частям. Кроме того, они обещали посадить её на 25 лет, а также «устроить проблемы» ей в местах содержания под стражей и в тюрьме.

Когда же сотрудники силовых структур поняли, что Колесникова не намерена добровольно выехать из республики, они надели ей на голову мешок и отвезли на микроавтобусе к белорусско-украинской границе в поселке Александровка, и там с силой попытались выдворить её из страны. Именно здесь Колесникова порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на Украину. После этого силовики вновь посадили её в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где она находилась до вечера 8 сентября.

Мария Колесникова отметила, что в отношении неё был совершён ряд уголовных преступлений, в том числе похищение человека, незаконное лишение свободы и угрозы убийством. Она отметила, что сможет опознать всех причастных к этим преступлениям. В заявлении оппозиционерка назвала конкретные имена и должности людей, которые оказывали на неё психологическое давление в ГУБОПик и КГБ.