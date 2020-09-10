«Волкам» НАТО грозит бурная реакция «русского медведя»

Шведское издание Nyhetsbanken заявило , что решение Стокгольма принимать у себя силы НАТО оказалось слишком опасным. «Реакция русского медведя дома в своем вольере может быть неожиданно бурной», - предупредил портал.

Украины, Nyhetsbanken отмечает, что президент России Владимир Путин несколько лет назад просил не кричать «волки!» зря, но теперь «волк на самом деле здесь». Коалиция Польши Чехии и Прибалтики, поддержавших план Гитлера «Барбаросса» против СССР, до сих пор «вызывает у россиян очень плохие воспоминания». Швеция же с 2014 года обязалась принимать у себя военные силы НАТО на время учений, возможно, США успели привезти ядерное оружие в страну, предупредил портал.

Лукашенко получит «подарок» на встрече в Москве

По мнению Огрызко, Союзное государство станет угрозой для Киева, но Украина с этим ничего поделать не может. «Киев никоим образом не в праве говорить о недопустимости подписания каких-либо соглашений с Россией или комментировать решения того или иного лидера государства», - подчеркнул он.

На Западе разгадали план Путина по Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина «держать ОМОН наготове на случай, если ситуация выйдет из-под контроля», но такой план почти наверняка не является для России предпочтительным, считает Foreign Affairs.

По версии издания, истории Грузии и Украины, где Кремль пытался не допустить разворота на Запад, показали, что из-за российского вмешательства население стран начинает еще больше поддерживать евроатлантическую интеграцию. «Вместо того, чтобы использовать «зеленых человечков» Москва стремится к «мягкой аннексией», - считает портал. Стратегия начинается с экономической интеграции и единой валюты, за которой последует политическая интеграция и «фактическое поглощение Белоруссии Россией».

«Польша вымирает»

Социальные пособия не улучшат демографическую ситуацию в Польше, поскольку экономические вопросы не являются сутью проблемы, пишет Do Rzeczy. По версии издания, само польское общество изменилось и изменились приоритеты, прежде всего, молодых женщин.

По расчетам Евростата, через десять лет Польша потеряет миллион человек, а в 2100 году жителей Польши станет на десять миллионов меньше. Процент пожилых поляков по отношению к людям трудоспособного возраста будет самым высоким в Европе. Do Rzeczy отмечает, что материнство все чаще, особенно в крупных городах, рассматривается как некая граница, противоречащая модели сильной, эмансипированной женщины, ориентированной на самореализацию.

«Америка - миф?»

Автор The New Yorker Робин Райт заявила , что США в последнее время «расползаются». По ее мнению, это происходит не только из-за предвыборной гонки, выступлений против расизма, безработицы и голода в стране возможностей или пандемии.

«В основании нашей нации есть углубляющиеся трещины - возможно, слишком их много, чтобы их можно было залатать в ближайшее время или когда-либо вообще», - отметила Райт.