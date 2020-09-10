Обзор иноСМИ: Москва готовит подарок Лукашенко

«Волкам» НАТО грозит бурная реакция «русского медведя»
Шведское издание Nyhetsbanken заявило
, что решение Стокгольма
принимать у себя силы НАТО
оказалось слишком опасным. «Реакция русского медведя дома в своем вольере может быть неожиданно бурной», - предупредил портал.
Nyhetsbanken отмечает, что президент России Владимир Путин
несколько лет назад просил не кричать «волки!» зря, но теперь «волк на самом деле здесь». Коалиция Польши
, Украины
, Чехии
и Прибалтики, поддержавших план Гитлера «Барбаросса» против СССР, до сих пор «вызывает у россиян очень плохие воспоминания». Швеция
же с 2014 года обязалась принимать у себя военные силы НАТО на время учений, возможно, США
успели привезти ядерное оружие в страну, предупредил портал.
Лукашенко получит «подарок» на встрече в Москве
Экс-глава МИД
Украины Владимир Огрызко
заявил, что на предстоящей встрече в Москве
белорусский президент Александр Лукашенко
получит «подарок» от российских властей: документы о создании Союзного государства, которые ему придется подписать в обмен на поддержку России. Об этом сообщает
«Главред».
По мнению Огрызко, Союзное государство станет угрозой для Киева, но Украина с этим ничего поделать не может. «Киев никоим образом не в праве говорить о недопустимости подписания каких-либо соглашений с Россией или комментировать решения того или иного лидера государства», - подчеркнул он.
На Западе разгадали план Путина по Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина «держать ОМОН наготове на случай, если ситуация выйдет из-под контроля», но такой план почти наверняка не является для России предпочтительным, считает
Foreign Affairs.
По версии издания, истории Грузии и Украины, где Кремль пытался не допустить разворота на Запад, показали, что из-за российского вмешательства население стран начинает еще больше поддерживать евроатлантическую интеграцию. «Вместо того, чтобы использовать «зеленых человечков» Москва стремится к «мягкой аннексией», - считает портал. Стратегия начинается с экономической интеграции и единой валюты, за которой последует политическая интеграция и «фактическое поглощение Белоруссии Россией».
«Польша вымирает»
Социальные пособия не улучшат демографическую ситуацию в Польше, поскольку экономические вопросы не являются сутью проблемы, пишет
Do Rzeczy. По версии издания, само польское общество изменилось и изменились приоритеты, прежде всего, молодых женщин.
По расчетам Евростата, через десять лет Польша потеряет миллион человек, а в 2100 году жителей Польши станет на десять миллионов меньше. Процент пожилых поляков по отношению к людям трудоспособного возраста будет самым высоким в Европе. Do Rzeczy отмечает, что материнство все чаще, особенно в крупных городах, рассматривается как некая граница, противоречащая модели сильной, эмансипированной женщины, ориентированной на самореализацию.
«Америка - миф?»
Автор The New Yorker Робин Райт заявила
, что США в последнее время «расползаются». По ее мнению, это происходит не только из-за предвыборной гонки, выступлений против расизма, безработицы и голода в стране возможностей или пандемии.
«В основании нашей нации есть углубляющиеся трещины - возможно, слишком их много, чтобы их можно было залатать в ближайшее время или когда-либо вообще», - отметила Райт.
Теперь ученые, политологи и историки утверждают, что попытки объединить разрозненные государства, культуры, этнические группы и религии всегда были иллюзорными.