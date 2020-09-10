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Обзор иноСМИ: Москва готовит подарок Лукашенко

Мария Иванова
27 минут назад

«Волкам» НАТО грозит бурная реакция «русского медведя»

Шведское издание Nyhetsbanken заявило, что решение Стокгольма принимать у себя силы НАТО оказалось слишком опасным. «Реакция русского медведя дома в своем вольере может быть неожиданно бурной», - предупредил портал.
Nyhetsbanken отмечает, что президент России Владимир Путин несколько лет назад просил не кричать «волки!» зря, но теперь «волк на самом деле здесь». Коалиция Польши, Украины, Чехии и Прибалтики, поддержавших план Гитлера «Барбаросса» против СССР, до сих пор «вызывает у россиян очень плохие воспоминания». Швеция же с 2014 года обязалась принимать у себя военные силы НАТО на время учений, возможно, США успели привезти ядерное оружие в страну, предупредил портал.

Лукашенко получит «подарок» на встрече в Москве

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что на предстоящей встрече в Москве белорусский президент Александр Лукашенко получит «подарок» от российских властей: документы о создании Союзного государства, которые ему придется подписать в обмен на поддержку России. Об этом сообщает «Главред».
По мнению Огрызко, Союзное государство станет угрозой для Киева, но Украина с этим ничего поделать не может. «Киев никоим образом не в праве говорить о недопустимости подписания каких-либо соглашений с Россией или комментировать решения того или иного лидера государства», - подчеркнул он.

На Западе разгадали план Путина по Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина «держать ОМОН наготове на случай, если ситуация выйдет из-под контроля», но такой план почти наверняка не является для России предпочтительным, считает Foreign Affairs.
По версии издания, истории Грузии и Украины, где Кремль пытался не допустить разворота на Запад, показали, что из-за российского вмешательства население стран начинает еще больше поддерживать евроатлантическую интеграцию. «Вместо того, чтобы использовать «зеленых человечков» Москва стремится к «мягкой аннексией», - считает портал. Стратегия начинается с экономической интеграции и единой валюты, за которой последует политическая интеграция и «фактическое поглощение Белоруссии Россией».

«Польша вымирает»

Социальные пособия не улучшат демографическую ситуацию в Польше, поскольку экономические вопросы не являются сутью проблемы, пишет Do Rzeczy. По версии издания, само польское общество изменилось и изменились приоритеты, прежде всего, молодых женщин.
По расчетам Евростата, через десять лет Польша потеряет миллион человек, а в 2100 году жителей Польши станет на десять миллионов меньше. Процент пожилых поляков по отношению к людям трудоспособного возраста будет самым высоким в Европе. Do Rzeczy отмечает, что материнство все чаще, особенно в крупных городах, рассматривается как некая граница, противоречащая модели сильной, эмансипированной женщины, ориентированной на самореализацию.

«Америка - миф?»

Автор The New Yorker Робин Райт заявила, что США в последнее время «расползаются». По ее мнению, это происходит не только из-за предвыборной гонки, выступлений против расизма, безработицы и голода в стране возможностей или пандемии.
«В основании нашей нации есть углубляющиеся трещины - возможно, слишком их много, чтобы их можно было залатать в ближайшее время или когда-либо вообще», - отметила Райт.
Теперь ученые, политологи и историки утверждают, что попытки объединить разрозненные государства, культуры, этнические группы и религии всегда были иллюзорными.
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