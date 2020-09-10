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Лукашенко пригрозил остановить «всякую дрянь» жесткими мерами 

Lenta.ru и ещё 1 55 минут назад
Лукашенко пригрозил жестко остановить «всякую дрянь»
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике достаточно законов, чтобы она не повторила революционных событий, произошедших на Украине, а также в Ливии и Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, она подогревается изнутри и руководится извне, там иногда не до законов, надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует», — пригрозил Лукашенко, добавив, что в Белоруссии ситуация не такова.

Он призвал работников прокуратуры давать не только правовую оценку действиям организаторов протестов и агитаторов, но и принимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования.
Ранее 10 сентября Лукашенко сказал «по-мужски», что не отдаст и не бросит власть, поскольку на пост президента его избрал народ.
Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», ими управляют из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.
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В мире , Политика , СНГ , Украина , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Генпрокуратура РФ , Ливия , Сирия
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