Лукашенко пригрозил жестко остановить «всякую дрянь»

«Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, она подогревается изнутри и руководится извне, там иногда не до законов, надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует», — пригрозил Лукашенко, добавив, что в Белоруссии ситуация не такова.

Он призвал работников прокуратуры давать не только правовую оценку действиям организаторов протестов и агитаторов, но и принимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования.

Ранее 10 сентября Лукашенко сказал «по-мужски», что не отдаст и не бросит власть, поскольку на пост президента его избрал народ.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», ими управляют из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.